BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybederek 9.699,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 66,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,22, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,17 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 2,73 ile madencilik olarak belirlendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişesini beslemesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yeni haftada gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, ülkedeki makroekonomik veri akışı ve yetkililerin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de işsizlik oranı ve Çin'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.