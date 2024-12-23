BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

BIST 100 endeksi, günü 97,94 puan azalarak 9.626,56 puandan kapattı. Hisselerin çoğu geriledi.

23.12.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 97,94 puan azalarak 9.626,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 32,10 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.756,61 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.605,43 puanı, en yüksek 9.778,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 azalışla 9.626,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, hizmetler endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 103,16 puan ve yüzde 0,97 kayıpla 10.503,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 76'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, ASELSAN ile Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 612 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 2 bin 612 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 3 milyon 5 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,51, bileşik getirisi de yüzde 43,41 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,0819 lira, satışta 35,2225 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,0374 lira, satışta 35,1778 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 157,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 72 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
09:36 Kızılay, Doğanay kardeşlere ait fabrikayı 370 milyon TL bedelle satın aldı Kızılay, Doğanay kardeşlere ait fabrikayı 370 milyon TL bedelle satın aldı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 19:28:01. #1.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.