BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 97,94 puan azalarak 9.626,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 32,10 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.756,61 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.605,43 puanı, en yüksek 9.778,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 azalışla 9.626,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, hizmetler endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 103,16 puan ve yüzde 0,97 kayıpla 10.503,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 76'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, ASELSAN ile Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 612 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 2 bin 612 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 3 milyon 5 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,51, bileşik getirisi de yüzde 43,41 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,0819 lira, satışta 35,2225 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,0374 lira, satışta 35,1778 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 157,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 72 dolardan işlem görüyor.