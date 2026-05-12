BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 353,61 puan azalarak 14.779,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,84 puan ve yüzde 0,05 artışla 15.141,38 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.775,45 puanı, en yüksek 15.141,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,34 değer kaybederek 14.779,93 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 459,39 puan ve yüzde 2,66 azalışla 16.812,89 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,60, sanayi endeksi yüzde 1,60, hizmetler endeksi yüzde 0,62 ve mali endeks yüzde 2,39 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 77'si geriledi, 2'si yatay seyretti. Sasa Polyester, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 665 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 665 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6 milyon 865 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,28, bileşik getirisi yüzde 41,94 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,2813, satışta 45,4627 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,2634, satışta 45,4447 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1731, sterlin/dolar paritesi 1,3516 ve dolar/yen paritesi 157,654 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,10 artışla 105,8 dolardan işlem görüyor.