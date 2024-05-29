BIST 100 Endeksi 198,33 Puan Azalarak 10.479,16 Puandan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 198,33 Puan Azalarak 10.479,16 Puandan Kapandı

BIST 100 Endeksi 198,33 Puan Azalarak 10.479,16 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 198,33 puan azalarak 10.479,16 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 10.464,88 puanı ve en yüksek 10.714,67 puanı gördü. Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri de değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2.340 dolar olarak belirlendi. TCMB, doların efektif kurunu 32,1649 lira alış ve 32,2938 lira satış olarak açıkladı. Petrol fiyatları ise düşüş gösterdi.

29.05.2024 18:49
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 198,33 puan azalarak 10.479,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,53 puan ve yüzde 0,15 artarak 10.693,02 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.464,88 puanı ve en yüksek 10.714,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,86 düşüşle 10.479,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,92, sanayi endeksi yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 1,43 ve teknoloji endeksi yüzde 3,51 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 210,34 puan ve yüzde 1,80 kayıpla 11.503,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 89'u geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik,Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 340 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 340 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 artışla 2 milyon 434 bin 999,50 liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1649 lira, satışta 32,2938 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,0978 lira, satışta 32,2264 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 157,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 azalışla 83,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 198,33 Puan Azalarak 10.479,16 Puandan Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 198,33 Puan Azalarak 10.479,16 Puandan Kapandı - Son Dakika
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