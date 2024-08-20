BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 71,92 puan azalarak 9.982,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,02 puan ve yüzde 0,16 azalışla 10.038,19 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.950,89 puanı, en yüksek 10.109,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 9.982,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,72, mali endeks yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 1,17 ve teknoloji endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,28 puan ve yüzde 0,42 kayıpla 10.936,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Koza Anadolu Metal Madencilik, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 508 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 508 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,2 artarak 2 milyon 782 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,7245 lira, satışta 33,8597 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,6288 lira, satışta 33,7636 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,100, sterlin/dolar paritesi 1,3020 ve dolar/yen paritesi 145,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 76,9 dolardan işlem görüyor.