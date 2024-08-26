BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 102,35 puan azalarak 9.565,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 71,70 puan ve yüzde 0,74 yükselişle 9.739,80 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.553,17 puanı, en yüksek 9.749,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 azalışla 9.565,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 1,84, hizmetler endeksi yüzde 1,58 ve teknoloji endeksi yüzde 1,83 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 123,64 puan ve yüzde 1,16 kayıpla 10.513,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 78'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 513 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 513 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,9 artışla 2 milyon 817 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9045 lira, satışta 34,0404 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,8626 lira, satışta 33,9983 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3190 ve dolar/yen paritesi 144,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,5 artışla 80,2 dolardan işlem görüyor.