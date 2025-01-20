BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Kapattı

BIST 100 endeksi, 51,37 puan artışla 10.029,31 puandan kapandı. Hisse senetlerinde genel prim.

20.01.2025 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 51,37 puan artarak 10.029,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 57,82 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.035,76 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.923,63 puanı, en yüksek 10.048,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 10.029,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 68,63 puan ve yüzde 0,62 kazançla 11.081,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 46'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 709 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 709 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 3 milyon 110 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,53, bileşik getirisi de yüzde 38,68 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,4934 lira, satışta 35,6356 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,3871 lira, satışta 35,5289 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2310 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 79,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Kapattı - Son Dakika

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