 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,72 Değer Kazanarak Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,72 Değer Kazanarak Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazanarak 8.044,02 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,48 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,01 ile sigorta, en çok gerileyen ise bankacılık oldu. Analistler, küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,72 Değer Kazanarak Tamamladı
15.01.2024 - 18:23,  Güncelleme: 18:24
Abone Ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazanarak 8.044,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 93 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,01 ile sigorta, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin Lordlar Kamarası Ekonomik İşler Komitesinde yapacağı konuşma, Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksleri ile ABD'de New York Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.150 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Borsa İstanbul, Sigorta, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,72 Değer Kazanarak Tamamladı - Son Dakika


18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58
17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33
Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın

Son Dakika
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel serbest bırakıldı ve ülkemizden ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14 Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:31:21. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,72 Değer Kazanarak Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement