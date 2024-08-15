BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kazanarak 9.982,98 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,79, holding endeksi yüzde 1,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,78 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık bazda yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

15.08.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kazanarak 9.982,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 152,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,79, holding endeksi yüzde 1,68 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,78 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık bazda yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Açıklanan veri ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etti.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin öngörülerin altında kalması sonrasında bugün açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ile piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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