BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 9.757,16 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi değer kaybederken, holding endeksi değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran inşaat, en çok kaybettiren ise menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Küresel pay piyasalarında yön arayışı devam ediyor.

28.08.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 9.757,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 66,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,59 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler öncesi yön arayışı devam ediyor.

Analistler, ayrıca çip şirketi Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosunun beklendiğini ifade ederek, ABD'de yarın açıklanacak büyüme ve 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verilerinin, piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

Yarın yurt içinde ticari gayrimenkul fiyat endeksi, ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de büyüme, 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları, işsizlik başvuruları, toptan eşya stokları ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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