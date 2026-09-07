BIST 100 endeksi günü yüzde 0,99 kazançla 14.151,59 puandan tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 endeksi günü yüzde 0,99 kazançla 14.151,59 puandan tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 139,17 puan artarak 14.151,59 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 14.169,80 puanı gören endekste, hisselerin 76'sı prim yaparken 23'ü geriledi, 1'i yatay seyretti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 139,17 puan artarak 14.151,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,34 puan ve yüzde 0,05 artışla 14.018,75 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.000,94 puanı, en yüksek 14.169,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kazanarak 14.151,59 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 285,25 puan ve yüzde 1,73 artışla 16.730,66 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 1,81, teknoloji endeksi yüzde 0,07 ve hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 76'sı prim yaptı, 23'ü geriledi ve 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 414 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 4 bin 414 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,5 düşüşle 6 milyon 820 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,30, bileşik getirisi yüzde 39,59 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,3127, satışta 48,5063 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,1988, satışta 48,3920 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 154,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,6 artışla 97,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 endeksi günü yüzde 0,99 kazançla 14.151,59 puandan tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi günü yüzde 0,99 kazançla 14.151,59 puandan tamamladı - Son Dakika
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