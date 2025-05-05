BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarımında Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarımında Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 9.101,49 puana geriledi.

05.05.2025 13:29
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 9.101,49 puana geriledi.

Cuma günü 9.167,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,55 yükselişle 9.217,78 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,09 puan ve yüzde 0,72 değer kaybıyla 9.101,49 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.087,81, en yüksek 9.240,67 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,2, sanayi endeksi yüzde 0,2, mali endeks yüzde 0,6 ve teknoloji endeksi yüzde 0,5 azaldı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken 68'i değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile BİM Birleşik Mağazalar oldu. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1340, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 143,90 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,5980 liradan, avro 43,8240 liradan satılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarımında Düşüşte - Son Dakika

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