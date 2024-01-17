BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,20 Azalışla 8.015,89 Puana Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 azalışla 8.015,89 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,28 puan azaldı. Dün 8.032,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 33,66 puan ve yüzde 0,42 azalışla 7.998,51 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.982,82 puanı, en yüksek 8.046,28 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 0,10, sanayi endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükselirken, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C)???????, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2024 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,29, bileşik getirisi yüzde 41,96 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 147,68 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1270 liradan, avro 32,7800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 2024 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,4 azalışla 76,4 dolardan işlem görüyor.