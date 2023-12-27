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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kaybederek 7.244,14 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 3,5, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren yüzde 3,95 ile spor en çok kazandıran yüzde 2,09 ile turizm oldu.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti
27.12.2023 - 13:25,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kaybederek 7.244,14 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,20 puan azalışla 7.244,14 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 25,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,5, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren yüzde 3,95 ile spor en çok kazandıran yüzde 2,09 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Buna karşın Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarından negatif ayrışıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise öğleden sonra ABD'de Richmond imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.000 puanın destek, 7.300 ve 7.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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