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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kaybederek 7.789,41 puana indi. Bankacılık endeksi yükselirken, holding endeksi düşüş yaşadı. ABD Merkez Bankası'nın para politikası adımlarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Halkbank'ın aleyhine açılan tazminat talepli birinci hukuk davası düştü. Halkbank hisse fiyatı yüzde 10 artışla güne başladı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, New York'ta yatırımcılarla bir araya gelecek. ABD'de dış ticaret açığı verileri takip edilecek.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti
09.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 13:34
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kaybederek 7.789,41 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,48 puan azalışla 7.789,41 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 50,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,35 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öte yandan Halkbank, aleyhine açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının (Owens davası) nihai olarak düştüğünü açıkladı.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "27 Mart 2020'de Bankamız hakkında açılan Owens davası nihai olarak düşmüştür. 26 Temmuz 2023'te açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamanın ardından Halkbank'ın hisse fiyatı yüzde 10 artışla tavan fiyattan güne başladı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 11 Ocak Perşembe günü New York'ta başlayacak olan "Yatırımcı Günleri" toplantısında, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.

Öğleden sonra ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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