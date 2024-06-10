BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kaybederek 10.064,86 puana indi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,11 puan ve yüzde 0,73 değer kaybıyla 10.064,86 puana geriledi. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,75, mali endeks yüzde 1,07, sanayi endeksi yüzde 0,46 ve hizmet endeksi yüzde 0,76 geriledi. Altının ons fiyatı 2 bin 295 dolar olarak belirlendi.

10.06.2024 13:25
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kaybederek 10.064,86 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,11 puan ve yüzde 0,73 değer kaybıyla 10.064,86 puana geriledi. Cuma günü, 10.138,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 6,55 puan ve yüzde 0,06 azalarak 10.132,42 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.020,25 puanı, en yüksek 10.142,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,75, mali endeks yüzde 1,07, sanayi endeksi yüzde 0,46 ve hizmet endeksi yüzde 0,76 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükselirken 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 295 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,81, bileşik getirisi yüzde 42,58 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0740, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 156,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,4790 liradan, avro 34,9310 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 295 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 yükselişle 79,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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