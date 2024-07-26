BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 10.863,09 puana geriledi. Endeks, gün içinde en düşük 10.850,50, en yüksek 10.948,13 puanı gördü. Sanayi endeksi yüzde 0,09, hizmet endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,33 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 374 dolardan işlem görüyor.

26.07.2024 13:33
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 10.863,09 puana geriledi.

Dün 10.871,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 40,44 puan ve yüzde 0,37 artışla 10.911,92 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,40 puan ve yüzde 0,08 azalışla 10.863,09 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.850,50, en yüksek 10.948,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,09, hizmet endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,33 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 374 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,63, bileşik getirisi yüzde 42,36 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2870 ve dolar/yen paritesi 154,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0470 liradan, avro 35,9150 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 374 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 düşüşle 81 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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