BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kaybederek 10.818,09 puana geriledi.

Cuma günü 10.891,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 63,44 puan ve yüzde 0,58 azalışla 10.827,98 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,33 puan ve yüzde 0,67 azalışla 10.818,09 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.778,16, en yüksek 10.873,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,65, hizmet endeksi yüzde 0,81, teknoloji endeksi yüzde 0,12 ve mali endeks yüzde 0,63 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükselirken, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 393 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2830 ve dolar/yen paritesi 153,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0220 liradan, avro 35,8290 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 393 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 yükselişle 80,3 dolardan işlem görüyor.