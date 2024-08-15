BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 9.806,50 puana geriledi.

Dün 9.830,94 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 43,49 puan ve yüzde 0,44 artışla 9.874,42 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,44 puan ve yüzde 0,25 azalışla 9.806,50 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.763,26, en yüksek 9.885,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve mali endeks yüzde 0,17 değer kazanırken, hizmet endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Batıçim Batı Anadolu Çimento, Sasa Polyester ve Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 457 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,67, bileşik getirisi yüzde 42,41 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1010, sterlin/dolar paritesi 1,2850 ve dolar/yen paritesi 147,40 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,6480 liradan, avro 37,1710 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 457 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 79,8 dolardan işlem görüyor.