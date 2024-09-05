Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.962,61 puana geriledi.

???????Dün 9.984,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 45,58 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.030,51 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,32 puan ve yüzde 0,22 azalışla 9.962,61 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.925,55, en yüksek 10.040,28 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,74 ve teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,32 ve hizmet endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükselirken, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 516 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,61, bileşik getirisi yüzde 42,34 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1100, sterlin/dolar paritesi 1,3160 ve dolar/yen paritesi 143,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9780 liradan, avro 37,8210 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 yükselişle 2 bin 516 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 73,1 dolardan işlem görüyor.