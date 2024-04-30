BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazanarak 10.109,82 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,05 puan ve yüzde 0,27 değer kazancıyla 10.109,82 oldu. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,5, sanayi endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,2, teknoloji endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 315 dolar olarak belirlendi.

30.04.2024 13:45  Güncelleme: 13:47
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??????? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazanarak 10.109,82 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,05 puan ve yüzde 0,27 değer kazancıyla 10.109,82 oldu. Dün 10.082,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,09 puan ve 0,01 azalışla 10.081,68 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.046,42 puanı, en yüksek 10.132,88 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,5, sanayi endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,2, teknoloji endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 315 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 40,17, bileşik getirisi yüzde 44,20 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 156,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3810 liradan, avro 34,7570 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 2 bin 315 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yatay seyirle 87,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı - Son Dakika

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