BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 10.055,00 puana yükseldi. Endeks, gün içinde en düşük 10.008,68 en yüksek 10.109,96 puanı gördü. Altının ons fiyatı 2 bin 522 dolardan işlem görüyor.

20.08.2024 14:50
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 10.055,00 puana yükseldi.

Dün 10.054,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,02 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.038,19 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,80 puan ve yüzde 0,01 artışla 10.055,00 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.008,68 en yüksek 10.109,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,39 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,34, hizmet endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükselirken, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Koza Anadolu Metal Madencilik, Ereğli Demir Çelik ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 522 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1080, sterlin/dolar paritesi 1,3000 ve dolar/yen paritesi 146,50 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,8250 liradan, avro 37,5050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 522 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 azalışla 77,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı - Son Dakika
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