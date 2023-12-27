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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,76 Azalışla Geriledi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,76 Azalışla Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 azalışla 7.244,14 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,20 azaldı. Altının ons fiyatı 2 bin 67 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,76 Azalışla Geriledi
27.12.2023 - 13:35,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 azalışla 7.244,14 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,20 azaldı. Dün 7.299,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,13 puan ve yüzde 0,23 azalışla 7.282,21 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.215,02 puanı, en yüksek 7.282,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,90, hizmetler endeksi yüzde 0,27 azalırken, sanayi endeksi yüzde 0,1, teknoloji endeksi de yüzde 0,33 arttı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 67 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1053, sterlin/dolar paritesi 1,2715 ve dolar/yen paritesi 142,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,3940 liradan, avro 32,5130 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2 bin 67 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 artışla 80,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,76 Azalışla Geriledi - Son Dakika
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