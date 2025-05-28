BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

28.05.2025 14:17
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 kayıpla 9.190,79 puana düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 9.190,79 puana geriledi.

Dün 9.213,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,86 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.210,72 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,79 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 9.190,79 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.179,63, en yüksek 9.247,97 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,49, mali endeks yüzde 0,11 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükselirken, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 324 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,68 bileşik getirisi de yüzde 43,62 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 144,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,0750 liradan, avro 44,3330 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 3 bin 324 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 yükselişle 63,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi - Son Dakika

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