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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,01 Değer Kazandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,01 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 değer kazanarak 7.487,60 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,56 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 1,29, sınai endeksi yüzde 0,44 ve teknoloji endeksi yüzde 0,98 arttı. Altının ons fiyatı 2 bin 48 dolar olarak belirlendi.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,01 Değer Kazandı
04.01.2024 - 13:34,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 değer kazanarak 7.487,60 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,56 puan arttı. Dün 7.412,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 9,83 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 7.421,86 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.386,99 puanı, en yüksek 7.507,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 1,29, sınai endeksi yüzde 0,44 ve teknoloji endeksi yüzde 0,98 arttı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükselirken 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Gübre Fabrikaları, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 48 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,49, bileşik getirisi yüzde 41 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,2270 ve dolar/yen paritesi 143,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,7540 liradan, avro 32,6340 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 48 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 yükselişle 79 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,01 Değer Kazandı - Son Dakika
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