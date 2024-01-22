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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kazancıyla 8.054,06 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. Analistler, hafta boyunca merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
22.01.2024 - 13:14,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kazancıyla 8.054,06 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,37 puan artışla 8.054,06 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,80 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında merkez bankalarının faiz kararları ile yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında ise ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.060 ve 8.100 puanın direnç, 7.900 ve 7.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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