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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,1 artışla 8.037,38 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,32 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,55, hizmetler endeksi yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 0,6 ve teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 30 dolar olarak belirlendi.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
24.01.2024 - 13:17,  Güncelleme: 13:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,1 artışla 8.037,38 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,32 puan arttı. Dün 7.950,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 32,65 puan ve yüzde 0,41 artışla 7.982,71 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.939,44 puanı, en yüksek 8.050,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,55, hizmetler endeksi yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 0,6 ve teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 88'i yükselirken, 11'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 30 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,02, bileşik getirisi yüzde 42,83 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 147,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,2810 liradan, avro 33,0120 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 yükselişe 79,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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