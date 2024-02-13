BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,1 artışla 9.181,06 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,49 puan arttı. Dün 9.174,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 42,88 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.217,42 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.134,41 puanı, en yüksek 9.217,45 puanla rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,4, teknoloji endeksi yüzde 1,8, sanayi endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükselirken, 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Gübre Fabrikaları, Türkiye İş Bankası (C) ve Tüpraş oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 27 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,94, bileşik getirisi yüzde 42,73 seviyesinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2660 ve dolar/yen paritesi 149,60 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 30,7240 liradan, avro 33,1130 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 27 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 yükselişle 82,3 dolardan işlem görüyor.
Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyurdu. Şahin, yeni mesleğine başlamaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum" uyarısında bulunmuştu.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.
Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
Adana'da belediye çalışanı tarafından vurularak öldürülen Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
CHP'de İstanbul'un Esenyurt ilçesinden aday gösterilmeyen Gürsel Tekin'in istifasının ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Adana'nın Çukurova ilçesinden aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin de partisinden istifa etti. Çetin, "Ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek gördüm" ifadelerini kullandı.
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