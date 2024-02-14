BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kazanarak 9.024,77 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yatay seyir izlerken, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi en fazla kazandıran sektör oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını belirtti.

14.02.2024 13:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kazanarak 9.024,77 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,77 puan artışla 9.024,77 oldu. Toplam işlem hacmi 58,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yatay seyir izlerken, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,01 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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