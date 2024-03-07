Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 artışla 8.924,10 puana çıktı.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,51 puan arttı. Dün 8.744,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 52,95 puan ve yüzde 0,61 artışla 8.797,54 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.797,54 puanı, en yüksek 8.933,25 puanı gördü.
Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 2,12, teknoloji endeksi yüzde 3,74, mali endeks yüzde 1,80 ve sınai endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 94'ü yükselirken 6'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Mia Teknoloji, Tüpraş, ile Astor Enerji oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 158 dolar
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2750 ve dolar/yen paritesi 148 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 31,8470 liradan, avro 34,7180 liradan satılıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 158 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 azalışla 82 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz. Diyarbakır OSB'nin 5. etap arsa tahsislerine başlayacağını belirten Fidan, şu ana kadar 300'e yakın yerli ve yabancı firma arsa tahsisi konusunda başvuru yaptı. Mustafa Fidan, Diyarbakır'ı ihracatta hak ettiği seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekmek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltmektir.
Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yeni yol çalışmasına başladı. Yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye'nin sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğunun rahatlayacağını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizmde geçen yıl rekor sayıda turist aldığını ve Türkiye'nin rekor sayıda gelir elde ettiğini hatırlatarak, bu sene 17 milyondan fazla ziyaretçi beklediklerini söyledi. Bakan Ersoy, Antalya için ilçe bazında ayrı bir çalışma yapacaklarını belirtti.
Starbucks'ın Orta Doğu'daki franchise sahibi Alshaya Group, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle 2000 kişiyi işten çıkardı. Şirket, zorlu ticaret koşulları ve boykotlarla mücadele ettiğini belirtti.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 5 bin 850 çiftçiye 210 ton yonca, 370 ton da korunga tohumu desteği sağlandı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çiftçilere destek verdiklerini belirterek, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaptı. Programda 580 ton tohumun dağıtımı gerçekleştirildi.
Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Finansal Okuryazarlığa Giriş' konulu toplantıda, yatırımlara yardımcı olacak ipuçları ve doğru yatırım stratejileri anlatıldı. Toplantıda, finansal yatırım araçları, portföy yönetimi ve ekonomi-politika gündeminin takibi gibi konular ele alındı. Katılımcılara Kuşadası illüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi.
Sosyal belediyecilik alanında farklı proje ve desteklerle halkın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle Halk Kart desteğinden yararlanan vatandaşların hesabına ek bin TL yatırdı. Bu destekle Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
ET ve Süt Kurumu, ramazan nedeniyle et ürünlerini daha fazla tüketiciye ulaştırmak amacıyla et üretimini artırdı. 14 ildeki 15 kombinada et üretimi 2 katına çıkarılırken, mağazalarda da gece 23.00'e kadar hizmet verilecek. İstanbul ve Ankara'daki bazı marketlerde ise kırmızı et fiyatları sabitlendi.
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