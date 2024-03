BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00'e uzattı

ET ve Süt Kurumu, ramazan nedeniyle et ürünlerini daha fazla tüketiciye ulaştırmak amacıyla et üretimini artırdı. 14 ildeki 15 kombinada et üretimi 2 katına çıkarılırken, mağazalarda da gece 23.00'e kadar hizmet verilecek. İstanbul ve Ankara'daki bazı marketlerde ise kırmızı et fiyatları sabitlendi.