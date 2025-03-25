İkinci kez aklandılar! Blatter ve Platini, FIFA'daki 'yolsuzluk' davasından beraat etti - Son Dakika
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İkinci kez aklandılar! Blatter ve Platini, FIFA'daki 'yolsuzluk' davasından beraat etti

İkinci kez aklandılar! Blatter ve Platini, FIFA\'daki \'yolsuzluk\' davasından beraat etti

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini, FIFA'daki "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandıkları ilk davadan 2.5 yıl sonra İsviçre'de tekrar hakim karşısına çıktı. 2 milyon dolardan fazla paranın konuşulduğu çeşitli suçlamalardan aklanan futbolun eski patronları, ikinci yargılamadan da beraat etti.

25.03.2025 17:07
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FIFA'daki mali usulsüzlük davasında yargılanan eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini, İsviçre mahkemesindeki ikinci yargılamada da beraat etti. İsviçre federal savcılarının 2 milyon dolardan fazla usulsüz ödeme yapıldığı iddiasıyla açtığı davada, Blatter ve Platini dolandırıcılık, sahtecilik, kötü yönetim ve fonların usulsüz kullanımı suçlamalarından aklandı.

İTİRAZ SONUÇ VERMEDİ

Blatter ve Platini, 2022'de yapılan ilk yargılamada da beraat etmişti. Ancak İsviçre Başsavcılığı, mahkeme kararına itiraz ederek cezanın tekrar değerlendirilmesini talep etti. Savcılık, her iki futbol adamı için 20 ay hapis cezası (iki yıl ertelenmek kaydıyla) istemişti. Ancak kantonal mahkemede görülen ikinci davada, üç yargıç Blatter ve Platini'nin suçsuz olduğuna hükmetti. Kararı büyük bir dikkatle dinleyen 89 yaşındaki Blatter, sakin bir tavır sergilerken, Platini de kollarını kavuşturmuş şekilde duruşmayı takip etti.

İkinci kez aklandılar! Blatter ve Platini, FIFA'daki 'yolsuzluk' davasından beraat etti

SAVCILAR TEMYİZE GİDEBİLİR

Beraat kararının ardından Platini'nin avukatı Dominic Nellen, "Michel Platini artık tamamen aklanmalı. İsviçre Başsavcılığı, bu davanın kesin olarak başarısız olduğunu anlamalı" açıklamasını yaptı. Blatter ve Platini için ikinci beraat kararı, hukuki sürecin büyük ölçüde tamamlandığı anlamına geliyor. Ancak savcıların, İsviçre Yüksek Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunup bulunmayacağı henüz netlik kazanmadı.

DAVA 10 YILDIR DEVAM EDİYOR

Blatter ve Platini, davanın en başından bu yana suçsuz olduklarını savundu. Mahkeme sürecinde, söz konusu ödemenin 1998-2002 yılları arasında FIFA'da danışman olarak çalışan Platini'ye, o dönemde yapılmayan bir maaş ödemesinin karşılanması için verildiğini öne sürdüler. Blatter, Platini'ye 2011'de 2 milyon İsviçre frangı (günümüzde 2,21 milyon dolar) ödeme yapılmasını onaylamıştı. Ancak bu ödeme, 2015 yılında FIFA'ya yönelik geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasının parçası olarak ortaya çıkmıştı. Davanın kamuoyuna yansımasının ardından, FIFA Etik Komitesi her iki ismi de 2015 yılında futboldan men etti. Platini'nin yasağı 2019'da sona ererken, Blatter 2028'e kadar futbol dünyasından uzak kalacak.

İkinci kez aklandılar! Blatter ve Platini, FIFA'daki 'yolsuzluk' davasından beraat etti

BLATTER VE PLATINI FUTBOLDAN KOPARILDI

Her ne kadar mahkeme süreci Blatter ve Platini'nin lehine sonuçlansa da, iki ismin futbola geri dönme şansı kalmadı. Platini, bir dönem FIFA Başkanlığı için en güçlü aday olarak gösterilirken, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremedi. Blatter ise FIFA'daki görev süresi boyunca birçok yolsuzluk skandalıyla anıldı ve 2010 ile 2014 Dünya Kupalarındaki yönetici primleri nedeniyle 2028'e kadar futboldan men cezası aldı.

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Son Dakika Spor İkinci kez aklandılar! Blatter ve Platini, FIFA'daki 'yolsuzluk' davasından beraat etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ankara null:
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