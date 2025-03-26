İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından sabah saatlerinde toplanan Beylikdüzü Belediye Meclisi, Önder Serkan Çebi'yi belediye başkan vekili seçti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı. Çalık, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulmuştu.
Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi, belediye başkan vekili seçildi. Seçimde Çebi, 24 oy alırken AK Parti adayı Özlem Bilgiç 12 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu - Son Dakika
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