Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

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Beylikdüzü Belediye Meclisi'ndeki seçimde CHP adayı Önder Serkan Çebi, başkan vekili seçildi.

26.03.2025 10:06
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından sabah saatlerinde toplanan Beylikdüzü Belediye Meclisi, Önder Serkan Çebi'yi belediye başkan vekili seçti.

SİLİVRİ'DE TUTUKLU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı. Çalık, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulmuştu.

YENİ SEÇİM YAPILDI

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi, belediye başkan vekili seçildi. Seçimde Çebi, 24 oy alırken AK Parti adayı Özlem Bilgiç 12 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Beylikdüzü Belediyesi\'nde başkan vekili belli oldu

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Osman A:
    Chp de sadece isimler değişir.Zihniyet aynı. 15 17 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    iyi bakında o da çalmasın. adam gibi hizmet etsin İstanbul’a. babanızın yeri değil. belediyecilik yapsın polemiğe gerek yok. 12 18 Yanıtla
  • 768107:
    akp ye gecmesinde kim olursa olsun 17 6 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    bu Akp yorumları yapanlar niye Akp temiz sanıyorlar adamların cenindeki parayı çalsalarda ihtiyacı var dersiniz zihniyetiniz bukadar 8 4 Yanıtla
  • Emre Kandil:
    la bi durun adam gelmeden çalmasın bunların zihnşyeti aynı ayıp be kardeşim sakin olun adam vekil oldugunu yeni öğrendi bırakın bu önyargıyı bekleyip görcez bu ülkedeki diğer zihniyetleride biliyoruz kardeşim 4 6 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    birde utanmadan adaymı göstermiş akepe liler 1 0 Yanıtla
  • Enes Emre:
    CHP AKP Den daha temiz hâle geldi. Sağ partiden başkasına OY vermem demiştim. AKP nin yüzünden Sola vermek zorunda kaldım. 0 0 Yanıtla
  • mustafa arıkan:
    Akp demek satmak demek bütün arazileri sattı kamu arazileri kamu bina larini sattı güneş paneli adı altında başkanlar paraya para demiyor satacak yer gösterin AKP'ye 0 0 Yanıtla
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