Fenerbahçe Medicana, kupada şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Medicana, kupada şampiyon oldu

Fenerbahçe Medicana, kupada şampiyon oldu

Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

25.03.2025 16:41
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Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-0 mağlup etti ve kupaya uzandı.

Salon: Yenişehir Spor Salonu – Rize

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yavuz Akdemir, GDS Hakemi: Ramazan Demiröz

Setler: 19-25, 23-25, 17-25

Süreler: 28', 34',1, 02

Halkbank: Yunus Emre, Maa, Dick Kooy, Sercan, Mirza, Leal Hidalgo, Volkan (L), İzzet, Sotola, Caner, Batuhan,

Fenerbahçe Medicana: Ngapeht, Hakkı, Kaan,Yiğit, Jendryk, Drzyzga, Burak (L), Caner Dengin (L),Caner Pekşen,

SET VERMEDİLER

2025 AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Halkbank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe 5. kez kez kupanın sahibi oldu.

Final, Ngapeth'in iki servis sayısı ile başladı. Fenerbahçe 3 sayılık seri ile başladı. Halkbank 3 sayılık seri ile cevap verdi. Başkent ekibi 7-6'da öne geçti. Setin son bölümüne kadar kadar heyecanın dinmediği ilk sette son bölüme 20-16 Fenerbahçe önde girdi. Setin sonuna kadar seri sayılar bulan Fenerbahçe 25-21'lik skorla ilk seti önde tamamladı ve maçta 1-0 öne geçti. İlk sette Ngapeth 3 servis, 6 hücum sayısı ile sete damga vurdu. Halkbank'ta Sercan 3 blok sayısı katkısı verdi.

Fenerbahçe ikinci sete de iyi başladı. Setin başında farkı açmaya başlayan sarı lacivertliler (8-3) 12-12'de rakibine yakalandı. File üstünde hakimiyetini arttıran Halkbank 14-12 öne geçti. Fenerbahçe 17-17'de skoru yeniden eşitledi. Setin son bölümüne 20-19 önde giren Halkbank oldu. 21-21'lik eşitliğin ardından öne geçen sarı lacivertliler, öne geçti. Etkili servis ve hücumlarla hata yapmayan Fenerbahçe seti 25-23 kazanarak maçta 2-0 öne geçti.

Maçın 3. setine de iyi başlayan Fenerbahçe oldu. Setin başında sayı farkını (13-7) açan rakibi karşısında Halkbank, farkı 3 sayıya kadar indirse de sarı lacivertliler son bölüme 20-14 önde girdi. Setin sonunda seyircisinin de coşkusunu arkasına alan Fenerbahçe seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak mutlu sona ulaştı.

Bu sonuçla 5.kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Medicana son iki sezonda finalde kaybettiği Halkbank'tan rövanşı almış oldu.

Fenerbahçe Medicana, kupada şampiyon oldu

Fenerbahçe, Halkbank, Voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Medicana, kupada şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    futbolda da şampiyonuz bu sene 13 3 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    tebrikler takım ?????????? 16 0 Yanıtla
  • Hasan 78:
    Fenerbahçe futbol takımı değil sadece spor kulübü dedikleri bu işte 13 1 Yanıtla
  • Behzat:
    helal olsun size. 8 0 Yanıtla
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