Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 artışla 9.269,89 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,57 puan arttı. Cuma günü 9.155,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 208,57 puan ve yüzde 2,28 artışla 9.363,89 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.235,31, en yüksek 9.368,51 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,20, hizmetler endeksi yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükselirken 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 180 dolar
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2840 ve dolar/yen paritesi 146,60 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0030 liradan, avro 35,0570 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 180 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 artışla 82,1 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), Ramazan ayı boyunca 400 gram pidenin fiyatını 20 lira olarak açıkladı. ESOB Kırşehir Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, fırıncı ve vatandaşı da mağdur etmeden Ramazan ayının geçeceğini ve fırsatçılara göz açtırılmayacağını söyledi. Fırıncılar ise vatandaşı mağdur etmeden Ramazan ayını geçireceklerini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdik.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 değer kazanarak 9.269,89 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,67 ve holding endeksi yüzde 1,91 değer kazandı. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken not görünümünü de pozitife çıkardı.
Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık üreticilerini mart ayında yaşanabilecek zirai don riskine karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Yılmaz, don olayının fındık üretimini olumsuz etkileyebileceğini ve bu durumun 2024 mahsulünü de etkileyebileceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından herhangi bir ürünün don zararından tamamen koruyamadığına dikkat çeken Yılmaz, üreticilerin Tarım ve Orman Müdürlüklerinin önerilerini takip etmeleri gerektiğini vurguladı.
Sigortacı Yakup Göktaş, zorunlu deprem sigortasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her ev ve iş yerinde olması gerektiğini söyleyerek, deprem sigortasının devlet politikası olması gerektiğini belirtti. Göktaş, zorunlu deprem sigortası ile birlikte konut sigortasının da yapılmasının artı kalan hasarın da karşılanmasında yardımcı olabileceğini ifade etti.
Zonguldak İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, 2023 yılında Zonguldak il müdürlüğü olarak verilen hedeflerin büyük bir başarıyla tamamlandığını duyurdu. İşe yerleştirme hedefinin yüzde 114,35 oranında gerçekleştirildiği belirtilirken, Şentürk tüm personel ve işverenlere teşekkür etti.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Ankara'da düzenlenen "Tarımda Kadın Emeği Zirvesi" tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere damızlık koç desteği sağlayarak hayvansal üretimi artırmayı hedefliyor. İlk etapta 75 Merinos ırkı koçun teslim edildiği projenin ikinci etabında ise 123 koç kura yöntemiyle üreticilere dağıtıldı.
Akbank İhracatçı Buluşması, Türkiye'nin dış ticaret hedeflerine hizmet edecek yeni çözüm yolları ve iş birliği fırsatları odağıyla İstanbul'da gerçekleşti. 400'ü aşkın ihracatçının katıldığı buluşmada sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve e-ihracat kapsamında dış ticarette rekabet avantajı sağlayacak somut adımlar ele alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?