BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Fındık Üreticilerine Zirai Don Uyarısı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık üreticilerini mart ayında yaşanabilecek zirai don riskine karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Yılmaz, don olayının fındık üretimini olumsuz etkileyebileceğini ve bu durumun 2024 mahsulünü de etkileyebileceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından herhangi bir ürünün don zararından tamamen koruyamadığına dikkat çeken Yılmaz, üreticilerin Tarım ve Orman Müdürlüklerinin önerilerini takip etmeleri gerektiğini vurguladı.