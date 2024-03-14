Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 artışla 8.920,33 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,11 puan arttı. Dün 8.910,23 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 31,23 puan ve yüzde 0,35 artışla 8.941,46 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.869,73, en yüksek 8.972,52 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,07, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken 34'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 170 dolar
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2820 ve dolar/yen paritesi 147,80 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1250 liradan, avro 35,1470 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 170 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 artışla 84,2 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin olağan genel kurulunda Hamdi Fidan, başkan olarak seçildi. Daha önce 4 dönem başkanlık yapan Fidan, 5'inci kez görevi devralacak. Yönetim kurulu toplantısında ise görev dağılımı yapıldı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronları kullanarak arızaların önlenmesi ve tespitinde destek sağlıyor. Şirket, olumsuz hava koşullarında ve zorlu arazi şartlarında arızaları hızlı bir şekilde tespit etmek için 1 İHA ve 6 dron kullanıyor. Ayrıca, İHA ve dronlar ile rutin hat taramaları yaparak ileride oluşabilecek arızaları önceden tespit ediyor.
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Şubat ayında konut satışlarının yüzde 17 arttığını belirtti. İpotekli satışlarda da bir artış olduğunu söyleyen Özelmacıklı, ikinci el konut satışlarının payının yüksek olduğunu ifade etti. Ayrıca inşaat maliyetlerinin artması ve konut arzının yetersiz olması nedeniyle fiyatların yükselme eğiliminde olduğu vurgulandı.
Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de bulunan zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, fahiş fiyat artışı ve geçmiş fiyat listeleri kontrol edildi. Ayrıca, ramazan ayı dolayısıyla üretilen pide, ekmek ve temel gıda ürünlerinin etiketleri incelendi. Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği belirtildi.
UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam Khan, iklim değişikliğinin çevresel bir sorun olmanın ötesinde insan haklarına, sosyal adalete ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bir tehdit olduğunu belirtti. Türkiye'de iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin azaltılması ve uyum konusunda AFAD'ın kapasitesinin artırılması projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda, Trabzon'un risk analizleri görüşülecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kastamonu'da orman köylüsüne 3 milyar lira istihkak ödemesi yaparken, 45 milyon lira kredi desteği sağladı. Orman köylüleri, aldıkları desteklerle üretimlerini ve gelirlerini arttırıyor. Ayrıca, hayvancılık yapmak için imkanı olmayan aileler de faizsiz Orköy kredileriyle hayvancılığa başladı.
Kahramanmaraş'ta depremde iş yeri yıkılan bir esnaf, zorlu şartlara rağmen konteyner iş yerinde terzilik yaparak ekmek parasını kazanmaya devam ediyor. İşlerin azaldığını belirten esnaf, umutlu bir şekilde işlerin açılmasını ve eski günlerine dönüşü bekliyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Manisa'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliğine Manisalı gençler büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte gençler, destek, hibe, burs, fon, kredi gibi teşvik unsurları hakkında bilgi alabilme fırsatı buldu. Ayrıca gençlerin başarılı projeleri de tanıtıldı ve geleceklerini planlarken devletin sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl balının Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret alan ilk bal olma yolunda olduğunu açıkladı. Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nin arı ve arı ürünleri alanındaki çalışmalarını takdir etti ve bölgenin doğal kaynaklarını kullanarak yerel ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, ülke genelinde suyun hoyratça kullanımının önüne geçmek amacıyla 'sıfır kayıp' hedefiyle çalışma yürüttüklerini açıkladı. İklim değişikliğine karşı kırılgan bir yapıya sahip olan Türkiye'yi güçlendirmek için havza bazında yönetim planlarının yapılması ve uygulanmasının önemine vurgu yapan Sever, suyun verimli kullanılması ve yeşil dönüşümün gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, endüstriyel ve evsel atık suların arıtılması ve geri dönüşümünün önemine değinen Sever, suda sıfır kayıp yaşanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı ile 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Büyükşehir İtfaiyesi envanterine 5 araç daha ekledi. Ekipmanlara 13.5 milyon TL ödendi. 15 yeni araç alımı da meclisten geçti.
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