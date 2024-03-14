BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, suyun hoyratça kullanımını önlemek için 'sıfır kayıp' hedefiyle çalışıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, ülke genelinde suyun hoyratça kullanımının önüne geçmek amacıyla 'sıfır kayıp' hedefiyle çalışma yürüttüklerini açıkladı. İklim değişikliğine karşı kırılgan bir yapıya sahip olan Türkiye'yi güçlendirmek için havza bazında yönetim planlarının yapılması ve uygulanmasının önemine vurgu yapan Sever, suyun verimli kullanılması ve yeşil dönüşümün gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, endüstriyel ve evsel atık suların arıtılması ve geri dönüşümünün önemine değinen Sever, suda sıfır kayıp yaşanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.