BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 8.821,45 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,07 puan arttı. Dün 8.807,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,63 puan ve yüzde 0,30 artışla 8.834,01 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.749,00 puanı, en yüksek 8.851,21 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Petkim, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C), oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 189 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 41,50, bileşik getirisi yüzde 45,81 seviyesinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 151,40 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2300 liradan, avro 34,8960 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 189 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 azalışla 85 dolardan işlem görüyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda çift yönlü olarak yolcu taşımasının başlatılacağını duyurdu. Uraloğlu, yapılan çalışmalarla pistin güçlendirildiğini ve 29 Mart itibarıyla geliş ve gidişte bilet satışlarının çift yönde kullanıma açıldığını belirtti.
Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan güllaç, hafif tatlı olması sebebiyle tercih edilirken, güllaç ustaları mesailerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Güllaç, ceviz veya fındık gibi iç malzemeleri ile zenginleştirilirken, nar ve Antep fıstığı ile süsleniyor. Güllacın yapımında taze malzemelerin kullanılması önemli bir püf noktası olarak belirtiliyor. Güllacın kilogram fiyatı ise 280 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Beslenme uzmanları ise güllaçın sağlıklı bir tatlı olduğunu belirtirken, kilo, tansiyon ve şeker hastalarının dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun projeleri arasında tarım ve hayvancılık ağırlıklı olarak yer alıyor. Çiftçiden tüketiciye direkt satış, çiftçi kampüsleri ve tarımsal alt yapı faaliyetleri gibi projelerle ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.
Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenen 24. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türkiye, 87 firmayla en yüksek katılımcı sayısına sahip olarak uluslararası alanda lider konumda yer aldı. Fuar, 120'den fazla ülkeden ve bölgeden yabancı alıcıları bir araya getirdi. Türkiye'nin doğal taş ihracatı da artış göstererek, Çin'e olan ihracat hedefine bir adım daha yaklaşıldı.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da iç sularda av yasağının 1 Nisan'da başlayacağını hatırlatarak, sürdürebilir avcılığın sağlanması için av yasaklarının önemini vurguladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kazanarak 8.821,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. S&P Global, Türkiye'nin 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 3'e çıkardı.
MÜSİAD Elazığ Şubesi, Osmanlı Dönemi'nde adet haline gelmiş olan zimem defteri uygulamasını geleneksel hale getirerek, bu Ramazan ayında da çalışma başlattı. Elazığ'da bulunan bakkallardan veresiye defteri satın alarak dar gelirli ailelerin borçlarını silen MÜSİAD, zimem defteri uygulamasını sürdürdü.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, binlerce imalatçı firmanın uzun yıllardan bu yana dile getirdikleri KOBİ OSB projesinin BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kentin geleceği için dönüm noktası olacak stratejik bir hamleye...
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