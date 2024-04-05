Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,41 artışla 9.349,34 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 220,32 puan arttı. Dün 9.129,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 146,86 puan ve yüzde 1,61 artışla 9.275,88 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.249,78 puanı, en yüksek 9.385,09 puanı gördü.
Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,32, hizmetler endeksi yüzde 2,31, mali endeks yüzde 2,19 ve sanayi endeksi yüzde 2,70 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükselirken, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ile Ereğli Demir Çelik oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 294 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,60, bileşik getirisi yüzde 43,51 seviyesinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 151,40 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0060 liradan, avro 34,6880 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 294 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 azalışla 90,5 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'in ilk çeyrekte gerçekleştirdiği ihracat 653,8 milyon dolar, Mart ayında gerçekleştirdiği ihracat ise 231,1 milyon dolar oldu. Batı Akdeniz'de bin 673 firma yılın ilk çeyreğinde 148 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 3 ayında en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat Çin'e yapıldı.
Çemişgezek ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle dağlık ve ormanlık arazilerde toplanan çiriş otu tezgahlarda satılmaya başlandı. Yöre sakinleri, çiriş otunu konserve ve yemek gibi alanlarda değerlendiriyor. Vatandaşlar, Kırklar Dağı'nın eteklerinde çiriş otu toplamak için mesai yapıyor ve ilçe merkezinde kurdukları tezgahlarda satışa sunuyor. Çiriş otu, çorba, yumurta, pilav ve börek yapımında kullanılıyor ve doğal olduğu için çeşitli hastalıklara faydalı olabiliyor.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün hedef ve politikaları doğrultusunda orman köylerinin kalkınmasını ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 yılı ORKÖY faaliyetleri kapsamında 30 üniteye 4 milyon 200 bin TL fenni arıcılık desteği sağlandı. Kredi desteklemelerinin gelecek yıllarda artarak devam edeceği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Organik Tarımı Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında 10 çiftçiye dut fidanı dağıtıldı. Elazığ'da son 5 yılda dut ekili alanlar artış göstererek bin 179 dekara ulaştı. Elazığ, Türkiye'de dut üretimi açısından 4. sırada yer alıyor. Proje kapsamında çiftçilere bin 400 adet dut fidanı ve damlama sulama malzemesi dağıtıldı. Elazığ'da organik dut üretimi ise 2023 yılında 13 üretici tarafından 121 dağlık alanda gerçekleştirilerek 136 ton organik dut üretildi.
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD), 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Yapay zeka teknolojileri tüm dünyada hızla gelişiyor. Lojistikten finansa, alışverişten sağlığa kadar pek çok farklı alanı etkileyen yapay zeka teknolojileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de sektörler tarafından merakla ve ilgiyle takip ediliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Merkezi de yapay zeka konusunu gündemine alarak, 16-17 Nisan tarihlerinde uluslararası bir organizasyon gerçekleştirecek. SBD Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç'in temsil edeceği oturuma, TBL Legal'den Av. Burcu Tümer, Smart Advice Financial Technologies'den Onur Yurtsever ve İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selim Yazıcı da konuşmacı olarak katılacaklar. 17 Nisan'da BAU Future Campus'te düzenlenecek olan oturumun konusu 'Türkiye'de Sigorta Sektörünün Dönüşümü ve Sigorta Ekosisteminde Yapay Zeka Odaklı Çözümler, Uygulamalar, Trendler' olacak. Future AI Summit'24'te teknoloji uzmanlarından girişimcilere, alanında uzman lider global şirketlerden sektörlerin önde gelen temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurum bir araya gelecek. Organizasyonda; yapay zeka ile ilgili yenilikçi bir perspektif kazandırmayı hedefleyen paneller, sempozyumlar, interaktif deneyim alanları, marka iş birlikleri, girişimci-yatırımcı bağlantıları ve etkileşimli alanlar aracılığıyla katılımcılara farklı bir deneyim sunulması planlanıyor. - İSTANBUL
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, 'dört yıllık seçimsiz dönem' ülkemiz için önemli bir fırsattır' dedi.
Ramazan Bayramı tatili süresince Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karayolları, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından önlemler alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bayram tatili boyunca güzergahta denetimlerini sürdürecek ve trafik akışını dron ve kameralarla kontrol ederek olası olumsuzluklara anında müdahale edecek. Sürücülerin dinlenerek yola çıkmaları, hız kurallarına uymaları ve mola vermeleri konusunda uyarılar yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?