BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,72 değer kazanarak 9.883,45 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 166,67 puan ve yüzde 1,72 değer kazancıyla 9.883,45 oldu. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 1,00 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 350 dolardan işlem görüyor.

26.04.2024 13:27
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??????? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,72 değer kazanarak 9.883,45 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 166,67 puan ve yüzde 1,72 değer kazancıyla 9.883,45 oldu. Dün, 9.716,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 46,59 puan ve yüzde 0,48 yükselişle 9.763,37 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.751,47 puanı, en yüksek 9.907,38 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 1,00 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükselirken 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 350 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2520 ve dolar/yen paritesi 156,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,5770 liradan, avro 34,9710 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 artışla 2 bin 350 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 yükselişle 88,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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