BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,26 Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,26 Değer Kazandı

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,26 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,26 değer kazanarak 10.172,20 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 126,45 puan ve yüzde 1,26 değer kazancıyla 10.172,20 oldu. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,90, hizmetler endeksi yüzde 1,20, teknoloji endeksi yüzde 1,00, mali endeks yüzde 0,20 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 300 dolardan işlem görüyor.

02.05.2024 13:31
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??????? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,26 değer kazanarak 10.172,20 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 126,45 puan ve yüzde 1,26 değer kazancıyla 10.172,20 oldu. Salı günü 10.045,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 51,64 puan ve yüzde 0,51 yükselişle 10.097,39 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.097,39 puan olurken, en yüksek 10.204,79 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,90, hizmetler endeksi yüzde 1,20, teknoloji endeksi yüzde 1,00, mali endeks yüzde 0,20 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Sasa Polyester Sanayi AŞ ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 300 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi 155,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3660 liradan, avro 34,7020 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 azalışla 2 bin 300 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 84,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,26 Değer Kazandı - Son Dakika
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