BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kazanarak 10.264,16 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,51 puan ve yüzde 0,54 değer kazancıyla 10.264,16 oldu. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 0,45 ve mali endeks yüzde 0,48 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 301 dolar olarak kaydedildi.

03.05.2024 13:19
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??????? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kazanarak 10.264,16 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,51 puan ve yüzde 0,54 değer kazancıyla 10.264,16 oldu. Dün 10.208,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,37 puan ve yüzde 0,28 yükselişle 10.237,02 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.213,89 puan olurken, en yüksek 10.286,57 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 0,45 ve mali endeks yüzde 0,48 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken 38'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 301 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0740, sterlin/dolar paritesi 1,2560 ve dolar/yen paritesi 153,00 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3540 liradan, avro 34,7570 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 301 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 83,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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