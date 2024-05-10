BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,63 Değer Kazandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 10.333,17 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,59 puan ve yüzde 0,63 artışla 10.333,17 puana yükseldi. Dün 10.268,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,18 puan ve yüzde 0,08 artışla 10.276,76 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.252,10 puanı, en yüksek 10.344,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,70, sanayi endeksi yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Şişe ve Cam Fabrikaları, Akbank ile Halkbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 374 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2240 liradan, avro 34,7590 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,20 yükselişle 2 bin 374 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 artışla 84,1 dolardan işlem görüyor.