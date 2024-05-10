BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,63 Değer Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,63 Değer Kazandı

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,63 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 10.333,17 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,59 puan ve yüzde 0,63 artışla 10.333,17 puana yükseldi. Altının ons fiyatı 2 bin 374 dolardan işlem görüyor.

10.05.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 10.333,17 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,59 puan ve yüzde 0,63 artışla 10.333,17 puana yükseldi. Dün 10.268,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,18 puan ve yüzde 0,08 artışla 10.276,76 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.252,10 puanı, en yüksek 10.344,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,70, sanayi endeksi yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Şişe ve Cam Fabrikaları, Akbank ile Halkbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 374 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2240 liradan, avro 34,7590 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,20 yükselişle 2 bin 374 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 artışla 84,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,63 Değer Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 14:35:09. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,63 Değer Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement