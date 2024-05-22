BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazanarak 10.924,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,24 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,12 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran spor olurken, en çok gerileyen bankacılık oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin etkilerinin devam ettiğini belirtti.

22.05.2024 13:13
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazanarak 10.924,67 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,42 puan artışla 10.924,67 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 64,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,12 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile spor, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin etkilerinin devam ettiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın açıklaması beklenen finansal sonuçlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan Koç Holding, yaptığı açıklamada, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışı konusunda kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını hatırlatarak, şirket tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının yanı sıra Nvidia bilançosunun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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