BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,46 Değer Kazandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,46 değer kazanarak 10.634,06 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 152,76 puan ve yüzde 1,46 artışla 10.634,06 puana çıktı. Dün 10.481,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 37,80 puan ve yüzde 0,36 artışla 10.519,11 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.518,67 puanı, en yüksek 10.724,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 1,44, sanayi endeksi yüzde 1,25 ve teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükselirken, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 342 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi 157,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2240 liradan, avro 34,9540 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2 bin 342 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 yükselişle 82 dolardan işlem görüyor.