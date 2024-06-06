BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kazanarak 10.414,04 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,09 puan ve yüzde 0,61 artışla 10.414,04 puana yükseldi. Dün 10.350,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 40,50 puan ve yüzde 0,39 artarak 10.391,45 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.387,24 puanı, en yüksek 10.446,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 0,87, hizmetler endeksi yüzde 0,27 ve teknoloji endeksi yüzde 3,31 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i yükselirken, 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ve Aselsan oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 362 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,12, bileşik getirisi yüzde 41,75 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 156,00 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2310 liradan, avro 35,0690 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 362 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,1 yükselişle 78,6 dolardan işlem görüyor.