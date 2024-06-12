BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 10.100,55 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,18 puan ve yüzde 0,49 yükselişle 10.100,55 puana çıktı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, hizmet endeksi yüzde 0,20 ve sanayi endeksi yüzde 0,54 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,04 geriledi. Altının ons fiyatı 2 bin 314 dolar olarak belirlendi.

12.06.2024 13:45
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 10.100,55 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,18 puan ve yüzde 0,49 yükselişle 10.100,55 puana çıktı. Dün 10.051,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,43 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.062,81 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.040,88 puanı, en yüksek 10.191,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, hizmet endeksi yüzde 0,20 ve sanayi endeksi yüzde 0,54 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,04 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Pegasus Hava Yolları, Koç Holding ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 314 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,25, bileşik getirisi yüzde 43,10 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 157,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3740 liradan, avro 34,8120 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 314 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 yükselişle 82,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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