BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazanarak 10.941,15 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 89,37 puan ve yüzde 0,82 yükselişle 10.941,15 puan oldu. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 0,85, teknoloji endeksi yüzde 2,09 ve hizmet endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 370 dolardan işlem görüyor.

08.07.2024 13:29
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazanarak 10.941,15 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 89,37 puan ve yüzde 0,82 yükselişle 10.941,15 puan oldu. Cuma günü, 10.851,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 50,11 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.901,90 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.891,70 puanı, en yüksek 10.962,85 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 0,85, teknoloji endeksi yüzde 2,09 ve hizmet endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 370 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,57, bileşik getirisi yüzde 39,91 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2820 ve dolar/yen paritesi 161,00 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,7010 liradan, avro 35,4810 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 azalışla 2 bin 370 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,3 düşüşle 85,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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