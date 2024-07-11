BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,71 değer kazanarak 10.927,40 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 184,10 puan ve yüzde 1,71 yükselişle 10.927,40 puan oldu. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,83, sanayi endeksi yüzde 1,29, teknoloji endeksi yüzde 0,21 ve hizmet endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 384 dolardan işlem görüyor.

11.07.2024 13:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,71 değer kazanarak 10.927,40 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 184,10 puan ve yüzde 1,71 yükselişle 10.927,40 puan oldu. Dün, 10.743,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 89,57 puan ve yüzde 0,83 artışla 10.832,87 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.832,87 puanı, en yüksek 10.934,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,83, sanayi endeksi yüzde 1,29, teknoloji endeksi yüzde 0,21 ve hizmet endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükselirken 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 384 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,90, bileşik getirisi yüzde 40,30 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2880 ve dolar/yen paritesi 161,50 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,9000 liradan, avro 35,8450 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 384 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 düşüşle 84,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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