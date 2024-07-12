BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 11.036,07 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,74 puan ve yüzde 0,11 yükselişle 11.036,07 puan oldu. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken, hizmet endeksi yatay seyretti. Altının ons fiyatı 2 bin 405 dolar olarak belirlendi.

12.07.2024 13:31
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 11.036,07 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,74 puan ve yüzde 0,11 yükselişle 11.036,07 puan oldu. Dün 11.024,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,80 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.035,13 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.995,10 puanı, en yüksek 11.068,27 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken, hizmet endeksi yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükselirken, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Garanti Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 405 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,97, bileşik getirisi yüzde 40,38 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 159,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0310 liradan, avro 35,9530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 2 bin 405 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 yükselişle 85,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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