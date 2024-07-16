BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 11.117,57 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,72 puan ve yüzde 0,48 yükselişle 11.117,57 puan oldu. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,42 ve hizmet endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 442 dolar olarak belirlendi.

16.07.2024 13:31
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 11.117,57 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,72 puan ve yüzde 0,48 yükselişle 11.117,57 puan oldu. Cuma günü, 11.064,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 44,83 puan ve yüzde 0,41 artışla 11.109,68 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.109,68 puanı, en yüksek 11.186,45 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,42 ve hizmet endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 442 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,72, bileşik getirisi yüzde 41,28 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 158,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0930 liradan, avro 36,1050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 2 bin 442 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 düşüşle 83,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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