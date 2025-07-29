BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

29.07.2025 13:50
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 artarak 10.548,08 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 10.548,08 puana çıktı.

Dün günü 10.542,09 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 13,11 puan ve yüzde 0,12 artışla 10.555,20 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,99 puan ve yüzde 0,06 değer kazancıyla 10.548,08 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.508,11, en yüksek 10.589,61 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 1,5, hizmetler endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, mali endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken 47'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tera Yatırım Menkul Değerler ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 324 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,78, bileşik getirisi yüzde 40,17 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 148,56 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5770 liradan, avro 47,0190 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 3 bin 324 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 yükselişle 69,65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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